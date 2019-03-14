Поражение от «Зальцбурга» не помешало «Наполи» выйти в 1/4 финала ЛЕ

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«Наполи» проиграл «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мунас Даббур, Фредрик Гульбрандсен и Кристоф Ляйтгеб. У гостей мяч забил Аркадиуш Милик.

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По сумме двух встреч (4:3) итальянский клуб вышел в следующий раунд Лиги Европы.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — «Наполи» (Неаполь, Италия) — 3:1

Голы: 0:1 — Милик, 14; 1:1 — Даббур, 25; 2:1 — Гульбрандсен, 65; 3:1 — Ляйтгеб, 90+1.