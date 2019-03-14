Промоутерская компания разорвала контракт с Александром Емельяненко

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Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко заявил о прекращении сотрудничества с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко, передает «Советский спорт».

«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет.

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Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами», — приводит слова Клименко пресс-служба организации.

Кисловодский городской суд 2 марта постановил заключить Емельяненко под административный арест на десять суток. Спустя пять дней его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее Емельяненко объявил дату ближайшего боя.