Передача Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Торонто»

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«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:5. В составе победителей отличились Алекс Дебринкэт, Данкан Кит, Брендан Перлини, Доминик Кагун и Брэндон Саад.

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В активе у российского нападающего Артема Анисимова передача. Теперь у него 33 (13+20) очка в 66 играх лиги.

У проигравших голы оформили Андреас Юнссон, Остон Мэттьюс, Морган Райлли и Джон Таварес.

Ранее обладатель Кубка Стэнли пожелал Малкину заработать еще 500 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, Иллинойс) — 4:5 (0:4, 1:1, 3:0)

0:1 – Кит (Саад, Перлини) – 03:19 (5x5)

0:2 – Перлини (Строум, Густафссон) – 12:55 (5x5)

0:3 – Кагун (Кейн, Анисимов) – 17:13 (5x5)

0:4 – Саад (Сикура) – 18:46 (5x5)

0:5 – Дебринкэт (Перлини, Строум) – 32:32 (5x5)

1:5 – Юнссон (Райлли, Нюландер) – 38:27 (5x5)

2:5 – Мэттьюс (Юнссон, Нюландер) – 47:57 (5x5)

3:5 – Райлли (Мэттьюс, Марнер) – 50:55 (5x4)

4:5 – Таварес (Марнер) – 58:29 (6x5)