Норвежец Бё стал первым в индивидуальном зачете на Кубке мира по биатлону
Биатлонист Йоханнес Бё из Норвегии выиграл зачет индивидуальных гонок на Кубке мира, передает «Советский спорт».
В его активе 128 баллов.
Лучший из россиян, Александр Логинов стоит в списке пятым, Евгений Гараничев — 11-м.
Кубок мира. Мужчины
Итоговый зачет индивидуальных гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 128
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 118
3. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 97
4. Арнд Пайффер (Норвегия) – 88
5. Александр Логинов (Россия) – 87
6. Симон Детье (Франция) – 87
7. Симон Эдер (Австрия) – 86
8. Эрик Лессер (Германия) – 82
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 75
10. Лукас Хофер (Италия) – 74
11. Евгений Гараничев (Россия) – 68…
36. Дмитрий Малышко (Россия) – 29…
Ранее немец Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.