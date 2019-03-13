Адвокат прокомментировал решение по делу об убийстве фигуриста Тена

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Адвокат Оксаны Тен, матери убитого фигуриста Дениса Тена, Нурлан Сихинбаев прокомментировал приговор по апелляции подсудимых, передает «Советский спорт».

«Мы ожидали, что будет такое решение суда, будем подавать в Верховный суд. Будем просить выделить из материалов дела в отдельное производство другого уголовного дела. Такое право у суда есть, но они не воспользовались им. Может, в практике такого нет», — цитирует адвоката Nur.KZ.

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Напомним, что Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева просили о смягчении наказания, однако их апелляция была отклонена – тюремный срок в 18 лет Кудайбергенову и Киясову остался в силе. Толыбаева, как и сообщалось ранее, отправится за решётку на четыре года. Осужденные могут подать кассационную жалобу.

Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.

Ранее в драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою.