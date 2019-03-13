Адвокат прокомментировал решение по делу об убийстве фигуриста Тена
Адвокат Оксаны Тен, матери убитого фигуриста Дениса Тена, Нурлан Сихинбаев прокомментировал приговор по апелляции подсудимых, передает «Советский спорт».
«Мы ожидали, что будет такое решение суда, будем подавать в Верховный суд. Будем просить выделить из материалов дела в отдельное производство другого уголовного дела. Такое право у суда есть, но они не воспользовались им. Может, в практике такого нет», — цитирует адвоката Nur.KZ.
Напомним, что Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева просили о смягчении наказания, однако их апелляция была отклонена – тюремный срок в 18 лет Кудайбергенову и Киясову остался в силе. Толыбаева, как и сообщалось ранее, отправится за решётку на четыре года. Осужденные могут подать кассационную жалобу.
Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.
Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.
Ранее в драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою.