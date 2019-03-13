Апелляционная инстанция вынесла приговор убийцам Дениса Тена

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Наказанным за убийство Дениса Тена Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой огласили приговор, вынесенный в апелляционной инстанции, передает NUR.KZ.

Арман Кудайбергенову и Нуралы Киясову приговор оставили без изменения.

Толыбаеву решено перевести в колонию минимальной безопасности. Приговор оставлен тем же.

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Осужденные имеют право подать кассационную жалобу на решение инстанции.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи фигурист из Казахстана Денис Тен был ранен ножом в Алма-Ате на 26-м году жизни и скончался в больнице. Спортсмен поймал двух человек при попытке кражи зеркал с его автомашины. Завязалась потасовка, в результате которой ему порезали бедро.

Ранее в драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою.