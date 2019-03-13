Представитель Карреры возмутился приглашением «Спартака» на матч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12030487/upload-RIAN_3097531.HR-pic905-895x505-7383.jpg">

Официальный представитель бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры в России Тимур Гурцкая отреагировал на приглашение столичного клуба в адрес итальянского специалиста, передает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые на официальном сайте позвали экс-наставника на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Реклама

«Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда, – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартака», потому что не «Спартак» его сюда приглашал. Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет, хотя бы эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона. Это можно было бы расценивать как приглашение», — отметил Гурцкая.

Также он считает, что Каррере не нужно принимать данное приглашение.

«Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение», — заявил представитель экс-тренера столичной команды.

Матч между «Спартаком» и сине-бело-голубыми состоится 17 марта в 19.00 по московскому времени.

Ранее красно-белые с минимальным счетом обыграли «Динамо» в матче РПЛ.