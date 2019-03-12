Учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале

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Школьный учитель физкультуры насиловал 13-летнюю ученицу в спортивном зале одной из пригородных школ Якутска, сообщает сайт Управления Следственного комитета по Республике Саха.

Удалось установить, что педагог совершил 29 преступлений против половой неприкосновенности девочки, используя также в качестве места машину и квартиру.

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Физкультурнику предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста»), 131 («Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Родители потерпевшей прочли об изнасилованиях в переписке дочери с учителем. Подозреваемый был задержан и мгновенно уволен из школы. Пострадавшей школьнице предстоит пройти курс психологической реабилитации.

Сам обвиняемый вину не признал, но следствию удалось найти подтверждения его преступлений. К дисциплинарной ответственности также привлекли администрацию школы.

Ранее экс-владелец английского клуба Владимир Антонов был приговорен к тюремному сроку.