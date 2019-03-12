Лыжница Непряева взяла бронзу на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева получила бронзовую медаль в спринте классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Норвегии, сообщает «Советский спорт».
Турнир проходит в Драммене.
Первое место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла, серебряная медаль досталась ее соотечественница Астрид Якобсен.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
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