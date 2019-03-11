Сборная России взяла девять медалей в предпоследний день Универсиады

Сборная России на Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске, завоевала 11 марта пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль, передает ТАСС.

Золото завоевали женская сборная России по хоккею шайбой, победившая в финале команду Канады (2:0), лыжница Алиса Жамбалова в масс-старте, фристайлисты Артем Набиулин и Екатерина Мальцева (оба — в ски-кроссе) и горнолыжник Семен Ефимов (слалом).

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Серебро в активе фристайлистов Максима Вихрова и Анны Антоновой в ски-кроссе, а также лыжницы Екатерины Смирновой в масс-старте.

Бронзовую награду России принесла еще одна лыжница — третьей пришла к финишу в масс-старте Яна Кирпиченко.

Ранее женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады.