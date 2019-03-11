Кандидат в президенты США раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцам
Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг раскритиковал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), передает «Советский спорт».
Он обвинил промоушен в несправедливом отношении к своим бойцам.
«Бойцы ММА в UFC получают только 10-15% от дохода компании против приблизительно 50% в других видах спорта. Я приму в ММА Акт Али и помогу бойцам объединиться. Увольнение Лесли Смит, когда ее соперница не сделала вес, — это же очевидная репрессия!
Реклама
Президент организации Дэна Уайт должен перестать хвастаться доходами», — написал Янг в твиттере.
Ранее сообщалось, что юморист с телеканала готов сразиться с непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.