Кандидат в президенты США раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцам

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг раскритиковал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), передает «Советский спорт».

Он обвинил промоушен в несправедливом отношении к своим бойцам.

«Бойцы ММА в UFC получают только 10-15% от дохода компании против приблизительно 50% в других видах спорта. Я приму в ММА Акт Али и помогу бойцам объединиться. Увольнение Лесли Смит, когда ее соперница не сделала вес, — это же очевидная репрессия!

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Президент организации Дэна Уайт должен перестать хвастаться доходами», — написал Янг в твиттере.

Ранее сообщалось, что юморист с телеканала готов сразиться с непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.