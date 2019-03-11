Российские хоккеисты одолели канадцев и вышли в финал Универсиады
Сборная России по хоккею одолела команду Канады на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Денис Орлович-Грудков, Александр Сорокин, оформившие дубль, и Александр Шаров. У проигравших гол оформил Матье Лемай.
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Таким образом, российская команда вышла в финал Всемирных студенческих игр.
Заключительный матч между российскими хоккеистами и победителями второго полуфинала, где сразятся Казахстан и Словакия, состоится 12 марта в 12.00 по московскому времени.
Ранее российский фристайлист Артем Набиулин победил в ски-кроссе на Универсиаде.