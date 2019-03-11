Стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020

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Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), в составе заявлены нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник французского «Монако» Александр Головин.

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Весь состав выглядит так:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Российская команда выйдет против бельгийцев 21 марта, а против Казахстана — 24 марта.

Ранее Дзюба продлил свою безголевую серию, которая с учетом только основного времени на данный момент насчитывает 1011 минут.