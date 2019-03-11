Передача Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Детройт» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» нанесла разгромное поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джош Браун, Джейми Макгинн, Фрэнк Ватрано, Джонатан Юбердо, Драйден Хант и Александр Барков. У гостей шайбу забросил Томас Ванек.
Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
1:0 — Браун (Брауэр, Писик) — 06:42
2:0 — Макгинн (Экблад, Боргстрем) — 09:22 (5x4)
3:0 — Ватрано (Экблад, Хоффман) — 28:26
3:1 — Ванек (Нильсен) — 32:24 (5x4)
4:1 — Юбердо (Дадонов, Барков) — 41:26 (5x4)
5:1 — Хант (Шихан, Уигар) — 42:51
6:1 — Барков (Юбердо, Уигар) — 47:44