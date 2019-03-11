Конькобежец Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров
Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров, сообщает РИА «Новости».
На финальном этапе в американском Солт-Лейк-Сити» россиянин занял третье место, уступив победителю 1,23 секунды. Победу с мировым рекордом одержал голландец Кьелд Нейс (1 минута 40,176 секунды). Вторым стал его соотечественник Томас Крол (+0,36).
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В общем зачете Юсков набрал 319 очков. Второе место занял представитель Южной Корей Ким Мин Сок (279), третье — Нейс (274).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Солт-Лейк-Сити
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.40,176 (мировой рекорд)
2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,36
3. Денис Юсков (Россия) — +1,32