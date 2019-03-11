Конькобежец Кулижников стал победителем Кубка мира на дистанции 500 метров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/828/11204828/RIAN_2791160.HR.ru-pic905-895x505-7810.jpg">

Россиянин Павел Кулижников стал победителем в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, сообщает ТАСС.

На заключительном этапе в американском Солт-Лейк-Сити спортсмен занял 12-е место.

Реклама

По итогам шести этапов Кулижников набрал 630 очков. Вторым в общем зачете стал японец Тацуя Синхама (594), третье место занял представитель Новегии Ховар Лорентсен (498).

Для росскийского конькобежца это второй малый Хрустального глобуса на данной дистанции.

Ранее Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 метров.