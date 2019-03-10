Мать чемпиона мира боксера Планта была застрелена заместителем шерифа

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Мать чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе Калеба Планта застрелена заместителем шерифа, сообщает «Советский спорт».

По информации BoxingScene,трагедия случилась в американском округе Читэм.

Согласно имеющимся данным, 51-летнюю Бэт Плант парамедиками доставляли в лечебное учреждение, во время перевозки женщина внезапно достала нож.

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Водитель кареты скорой помощи остановился и позвонил в полицию. Когда представители правоохранительных органов прибыли на вызов, потерпевшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот увидел в действиях Плант угрозу и застрелил ее.

В настоящее время ведется расследование. По какой причине Бэт Плант была госпитализирована, не сообщается.

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