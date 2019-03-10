Россиянки заняли весь пьедестал в слоупстайле на Универсиаде
Российские сноубордистки забрали все медали в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка Елена Костенко заняла первое место.
Серебро взяла россиянка Анастасия Логинова, бронзувую медаль в копилку сборной принесла еще одна представительница России Екатерина Косова.
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На данный момент у сборной России 33 золотых,33 серебряных и 28 бронзовых медалей.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Универсиады.
Слоупстайл. Женщины
1. Елена Костенко
2. Анастасия Логинова
3. Екатерина Косова
Ранее фристайлистка Прусакова победила в слоупстайле на Универсиаде.