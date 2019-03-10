Россиянке Куницкой разбили нос на турнире UFC Fight Night 146
Менеджер Ризван Магомедов заявил, что российский боец Яна Куницкая получила перелом носа в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американки Мэрион Рено.
«У Яны перелом носа. Она будет прооперирована в понедельник», — цитирует Магомедова ТАСС.
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На турнире UFC Fight Night 146, который прошел в американском городе Уичито, Куницкая одержала победу над Рено единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что в главном поединке вечера бразильский боец Джуниор Дос Сантос одержал победу над американцем Дерриком Льюисом.