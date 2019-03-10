Передача Проворова помогла «Филадельфии» переиграть «Айлендерс»
«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Хартман, Джеймс ван Римсдайк, Шон Кутюрье, Нолан Патрик и Трэвис Конечны. У хозяев шайбы забросили Скотт Мейфилд и Ник Ледди.
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Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)