Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Райан Строум, также отличились Либор Гайек и Владислав Наместников. У гостей шайбы забросили Деймон Сиверсон и Блейк Коулман.

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Также в активе Наместникова две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

0:1 — Сиверсон (Агостино, Маклауд) — 16:26

0:2 — Коулман (Батчер, Зейджак) — 19:49 (5x4)

1:2 — Строум (Шаттенкирк, Наместников) — 38:22

2:2 — Гайек (Крайдер, Строум) — 41:29

3:2 — Наместников (Зибанеджад, Шей) — 53:25

4:2 — Строум (Наместников, Зибанеджад) — 59:50 (en)