Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Райан Строум, также отличились Либор Гайек и Владислав Наместников. У гостей шайбы забросили Деймон Сиверсон и Блейк Коулман.
Также в активе Наместникова две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
0:1 — Сиверсон (Агостино, Маклауд) — 16:26
0:2 — Коулман (Батчер, Зейджак) — 19:49 (5x4)
1:2 — Строум (Шаттенкирк, Наместников) — 38:22
2:2 — Гайек (Крайдер, Строум) — 41:29
3:2 — Наместников (Зибанеджад, Шей) — 53:25
4:2 — Строум (Наместников, Зибанеджад) — 59:50 (en)