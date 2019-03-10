«Коламбус» переиграл «Питтсбург» благодаря 28 сейвам Бобровского
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Кэм Аткинсон, также отличились Бун Дженнер и Оливер Бьеркстранд. У гостей шайбу забросил Зак Астон-Риз.
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Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:1)
1:0 — Дженнер (Андерсон, Фолиньо) — 02:31
2:0 — Аткинсон — 22:17 (4x5)
2:1 — Астон-Риз (Малкин, Кессел) — 26:49
3:1 — Бьеркстранд (Дзингел) — 56:59
4:1 — Аткинсон — 58:11 (en)