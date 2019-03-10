Россиянка Куницкая победила американку Рено на турнире UFC Fight Night 146
Россиянка Яна Куницкая одержала победу над американкой Марион Рено на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 146, сообщает «Советский спорт».
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.
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Турнир UFC Fight Night 146 проходит в американском городе Уичито. Главным событием вечера станет поединок американца Деррика Льюиса и бразильца Джуниора Дос Сантоса.
Ранее Куницкая заявила, что ее обвиняют в отсутствии патриотизма из-за желания переехать в США.