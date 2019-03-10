Тутберидзе поздравила Трусову с победой на юниоском ЧМ и указала ей на ошибки

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Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своего выступления на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.

«Я поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила, указала на ошибки, будем над ними работать.

С одной стороны, в целом я довольна своим прокатом. Но всегда есть над чем работать, я буду работать и над четверными, и над тройными прыжками, и над вращением, и над скольжением», — цитирует Трусову РИА «Новости».

Трусова завоевала золотую медаль на чемпионате мира. Еще одна ученица Тутберидзе Анна Щербакова заняла второе место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.