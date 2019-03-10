Хореограф группы Тутберидзе рассказал об ошибках фигуристок на юниорском ЧМ

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Хореограф российских фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой Даниил Глейхенгауз подвел итоги юниорского чемпионата мира в Загребе.

«Конечно, очень рады, что они выиграли золото и серебро. Для Ани это первое юниорское мировое первенство, Саша победила второй год подряд. Были минусы как у одной, так и у другой, сами девочки тоже понимают, что можно было лучше откататься. Трусова упала с четверного лутца, Щербакова неидеально его исполнила. Чуть-чуть недобрали до своих баллов, которые могли бы получить», — цитирует Глейхенгауза РИА «Новости».

На юниорском чемпионате мира Трусова завоевала золотую медаль, а Щербакова заняла второе место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.