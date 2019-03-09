Логинов считает серебро в спринте закономерным результатом

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Российский биатлонист Александр Логинов подвел итог своего выступления в спринте на чемпионате мира, передает «Советский спорт».

Логинов занял второе место, уступив Йоханнесу Бе. Эта медаль стала для него первой в карьере на мировом первенстве.

«Я очень рад сегодняшнему серебру. Когда увидел, что сегодня первые стартовые номера стреляли только на ноль из положения лежа, понимал, что за высокие места можно бороться только при условии чистой стрельбы. Поэтому рад, что справился со стрельбой, и что хватило сил на финише.

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На последнем круге надо было все силы отдать по максимуму. Понятно, что у Йоханнеса уровень высок, но я старался отработать по максимуму и выложился на все 100 процентов. Понимаю, что серебро — это закономерный результат.

Однозначно все рады сегодняшней медали. Думаю, чемпионат мира будет продолжаться на более радостной ноте», — сказал Логинов на пресс-конференции после гонки.

Ранее шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова.