Ученица Тутберидзе выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золото юниорского чемпионата мира в Загребе, сообщает ТАСС.
14-летняя подопечная российского специалиста Этери Тутберидзе за две программы набрала 222,89 балла.
На второй строчке расположилась еще одна российская спортсменка Анна Щербакова, которая за две программы получила 219,94 балла.
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Замкнула тройку лидеров Тинь Цуй из США, набравшая 194,41 балла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы на юниорском чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе упростила каскад прыжков на ЧМ среди юниоров.