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Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира в в шведском Эстерсунде, сообщает «Советский спорт».

Россиянин не допустил ни одного промаха, но уступил норвежцу Йоханнесу Бе 13,7 секунды. Примечательно, что победитель гонки допустил один промах. Тройку лидеров замкнул представитель Франции Кентен Фийон Майе.

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Евгений Гараничев пришел 19-м, Дмитрний Малышко — 33-й.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российские биатлонисты стали первыми в эстафете на Универсиаде.