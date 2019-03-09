Тренер сборной России отметил плохую реализацию команды на Универсиаде
Главный тренер сборной России по хоккею Владислав Хромых поделился мнением об игре команды на Универсиаде, передает ТАСС.
По мнению специалиста, у команды есть проблемы с реализацией. 9 марта российская команда обыграла Чехию в заключительном матче группового этапа со счетом 6:3.
Реклама
«Сегодня обеим командам для попадания в финал победа была необходима, мы настраивали ребят, что будет непросто, и игра вышла тяжелой. Настраивали на высокую реализацию моментов, которой нам не хватало здесь во всех играх, и в сегодняшней в частности. Но хорошо то, что хорошо заканчивается», — сказал Хромых.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Универсиады.