Тренер сборной России отметил плохую реализацию команды на Универсиаде

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Главный тренер сборной России по хоккею Владислав Хромых поделился мнением об игре команды на Универсиаде, передает ТАСС.

По мнению специалиста, у команды есть проблемы с реализацией. 9 марта российская команда обыграла Чехию в заключительном матче группового этапа со счетом 6:3.

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«Сегодня обеим командам для попадания в финал победа была необходима, мы настраивали ребят, что будет непросто, и игра вышла тяжелой. Настраивали на высокую реализацию моментов, которой нам не хватало здесь во всех играх, и в сегодняшней в частности. Но хорошо то, что хорошо заканчивается», — сказал Хромых.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Универсиады.