«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в матче РПЛ

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«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Енисей» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу самарской команды.

В составе победителей отличились Забитыми мячами в отчетной встрече отметились Пауль Антон, реализовавший пенальти, Максим Канунников, Сергей Корниленко, также забивший с отметки 11 метров, и Рамиль Шейдаев.

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«Крылья Советов» набрали 21 очко и заняли 13-е место в таблице РПЛ. «Енисей» все еще находится на последний строчке, имея в активе 11 очков.

Ранее ЦСКА и «Рубин» огласили стартовые составы на матч РПЛ.