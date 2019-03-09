Большунов стал самым молодым победителем королевского марафона
Лыжник Александр Большунов одержал победу в классическом королевском марафоне, сообщает «Советский спорт».
Благодаря выигрышу 22-летний россиянин стал самым молодым в истории победителем данного соревновании. До этого рекорд принадлежал итальянцу Пьетро Пиллеру Коттреру, который пришел первым в 1997 году и был старше Большунова всего на несколько дней.
Также спортсмен является третьи российским лыжником, кому удалось завоевать золото данной гонки. В 1993 и 1998 году это сделал Алексей Прокуроров, в 2013 — Александр Легков.
Второе и третье места заняли также российские спортсмены — Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков соответственно.
Четвертая строчка принадлежит соотечественнику лидеров гонки Илье Семикову.
Ранее российский лыжник пожаловался на инвентарь на Универсиаде.