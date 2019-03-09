Мальчик-спортсмен сгорел на вагоне поезда в Дагестане

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В Махачкале на вагоне поезда заживо сгорел подросток, сообщает «Лезги газета».

По информации источника, мальчик шел с вечерней тренировки домой и решил сократить дорогу, направляясь через железнодорожные пути. Однако на том месте около двух недель стояли вагоны. Юный спортсмен не захотел пройти через поезд в местах сцепки и взобрался на крышу транспорта. В момент, когда он оказался наверху произошло короткое замыкание. Мальчика охватило пламя.

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