Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

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Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Сумма за произвольную и короткую программы составила 205,91 балла. Одержала победу японка Маи Михара (220,68). Второе место заняла ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77).

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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого дня Универсиады.

Ранее стал известен соперник сборной России по керлингу в полуфинале Универсиады.