«Тампа» первой обеспечила себе место в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтинг» стала первой командой в нынешнем сезоне, которая гарантировала себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Этому поспособствовала разгромная победа «Анахайм Дакс» над «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:2.

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В составе «Тампы» выступают такие российские хоккеисты, как голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

На данный момент у команды Джона Купера 106 очков за 68 игр.

Ранее передача Кузнецова принесла «Вашингтону» шестую победу подряд.