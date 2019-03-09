Макгрегор отбыл наказание в церквях Бруклина

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223, сообщает MMAJunkie.

Боец смешанного стиля (ММА) трудился на общественных работах в двух церквях Бруклина.

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Пять дней ирландец занимался ручным трудом. Было сделано все необходимое, чтобы о местонахождении спортсмена не узнали пресс и поклонники. Также, помимо общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с провинившимся долгую беседу.

В апреле 2018 года ирландец и его команда совершили нападение на автобус с участниками турнира UFC 223.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Забит Магомедшарипов готов выйти в октагон в рамках чемпионского поединка UFC в полулегком весе.