Российские лыжники победили в эстафете на Универсиаде

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Сборная России заняла первое место в лыжной эстафете 4х7,5 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Россию представляли Иван Кириллов, Антон Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин.

Второй стала команда Казахстана, третьей — сборная Финляндии.

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Россияне повторили собственный рекорд по количеству завоеванных медалей высшей пробы на одних студенческих играх. Это золото является 29-м для лыжников в Красноярске. Столько же сборная России завоевала на Универсиаде в 2017 году.

Ранее российские лыжники сделали напарницам подарок прямо во время спринта.