Фигуристы Попова и Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде

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Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

По сумме двух программ спортсмены получили 183,01 балла. Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (181,33). Бронзу взяли французы Аделина Галявьева и Луи Торон (177,23).

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Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (166,82) заняла пятое место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду

1. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 183,01

2. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 181,33

3. Аделина Галявьева / Луи Торон (Франция) — 177,23...

5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 166,82