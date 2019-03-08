Фигуристы Попова и Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
По сумме двух программ спортсмены получили 183,01 балла. Второе место заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (181,33). Бронзу взяли французы Аделина Галявьева и Луи Торон (177,23).
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Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов (166,82) заняла пятое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.
Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду
1. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) — 183,01
2. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 181,33
3. Аделина Галявьева / Луи Торон (Франция) — 177,23...
5. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Россия) — 166,82