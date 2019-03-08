Тренера футбольного клуба уволили за роман с женой футболиста
Главный тренер парагвайского футбольного клуба «Либертад» Леонель Альварес отправлен в отставку из-за романа с женой полузащитника команды Эдгара Бенитеса, сообщает «Советский спорт».
Как передает The Sun, в клубе отрицают появившуюся информацию о романе 51-летнего специалиста с Пэтти Гонсалес.
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Отмечается, что подруга Альвареса Джоанна Гарсия состояла в романе с форвардом «Либертада» Такуара Кардосой.
Ранее сообщалось, что жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини.