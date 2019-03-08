Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла Швеции в финале Универсиады
Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции в финале Универсиады, которая проходит в Красноярске, сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной Швеции. У победительниц дубль оформила Линнея Ларссон, также мячи забросили Агнес Огрен, Линнея Ларссон, Ида Фриман и Матильда Свенлер. В составе российской команды отличились Ольга Богданова, Анастасия Денисова и Карина Липанова.
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Бронзу завоевали норвежские хоккеистки, обыгравшие американок — 4:1.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий седьмого дня Универсиады.
Универсиада-2019. Хоккей с мячом. Женщины. Финал
Швеция — Россия — 5:3