Константинова заняла второе место в короткой программе на Универсиаде
Первое место в короткой программе соревнований по фигурному катанию на Универсиаде в Красноярске заняла представительница Японии Маи Михара, сообщает «Советский спорт».
Судьи оценили прокат спортсменки на 75.92 балла. Второй стала россиянка Станислава Константинова (70.25), третьей — соотечественница победительницы Хина Такено (67.69). Другой российской фигуристке Марии Сотсковой принадлежит седьмая строчка (58.43).
Произвольную программу спортсменки продемонстрируют 9 марта.
Ранее Турсынбаева назвала преимущества Тутберидзе перед Орсером.
Универсиада — 2019. Фигурное катание. Короткая программа. Девушки
1. Маи Михара (Япония) — 75.92 балла
2. Станислава Константинова (Россия) — 70.25
3. Хина Такено (Япония) — 67.69
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 67.57
5. Анастасия Галустян (Армения) — 64.15…
7. Мария Сотскова (Россия) — 58.43…