Уайт отметил желание Макгрегора устроить реванш с Нурмагомедовым

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, по какой причине не состоится поединок бойцов смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и Дональда Серроне, передает «Советский спорт».

Глава организации ответил, что боя с американцем не будет, так как ирландец надеется на реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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«На самом деле Конор хочет драться только с Хабибом. Дайте ему выбрать следующего соперника. Серроне вчера был в моем офисе и он хочет драться», — цитирует Уайта MMA Junkie.

В октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора удушающим приемом. На данный оба бойца отбывают дисквалификации за потасовку после боя.

Ранее немецкий боец ММА Йонас Билльштайн высказался относительно боя с россиянином Александром Шлеменко в рамках турнира RCC 5.