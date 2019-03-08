Уайт отметил желание Макгрегора устроить реванш с Нурмагомедовым
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, по какой причине не состоится поединок бойцов смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и Дональда Серроне, передает «Советский спорт».
Глава организации ответил, что боя с американцем не будет, так как ирландец надеется на реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«На самом деле Конор хочет драться только с Хабибом. Дайте ему выбрать следующего соперника. Серроне вчера был в моем офисе и он хочет драться», — цитирует Уайта MMA Junkie.
В октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора удушающим приемом. На данный оба бойца отбывают дисквалификации за потасовку после боя.
Ранее немецкий боец ММА Йонас Билльштайн высказался относительно боя с россиянином Александром Шлеменко в рамках турнира RCC 5.