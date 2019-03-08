«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в НХЛ

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В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Фил Кессел, Ник Бьюгстад и Сидни Кросби, забросивший шайбу уже в пустые ворота.

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На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой прием и блок-шот. У другого россиянина, Артемия Панарина, «-2» и четыре броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Кессел (Малкин, Хернквист) – 02:22 (5x4),

2:0 – Бьюгстад (Макканн, Шульц) – 38:47 (5x5),

3:0 – Кросби (Гюнцель) – 59:29 (en).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дом бывшей звезды НХЛ сгорел дотла.