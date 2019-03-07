Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Венгрии на Универсиаде
Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Венгрии в матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 8:0. В составе победителей дубль оформил Иван Ларичев, также отличились Павел Медведев, Владислав Мисников, Никита Камалов, Вадим Кудако, Евгений Воронков и Игорь Руденков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Группа A
Венгрия — Россия — 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)
0:1 — Ларичев (Квартальнов, Тихонов) — 04:22
0:2 — Медведев (Орлович-Грудко, Сорокин) — 04:45
0:3 — Мисников (Воронков) — 22:31
0:4 — Камалов (Кудако) — 36:18
0:5 — Ларичев (Тихонов) — 36:31
0:6 — Руденков (Якимов) — 39:01
0:7 — Воронков (Крылов) — 54:38
0:8 — Руденков (Кудако) — 58:37