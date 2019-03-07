Благодаря двум очкам Овечкина «Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
У Евгения Кузнецова показатель полезности «+1», он отметился тремя бросками в створ ворот.
Ранее сообщалось, что Кучеров отправил американского голкипера к врачам броском в голову.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5
0:1 – Уилсон (Овечкин, Кемпны) – 05:55;
0:2 – Коннолли (Хагелин, Нисканен) – 14:16;
0:3 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 22:32;
0:4 – Бураковски (Бойд, Орлов) – 24:18;
0:5 – Бекстрём (Врана, Дженсен) – 25:42;
1:5 – Майерс (Жиру, Кутюрье) – 39:48;
2:5 – Жиру (Линдблом, Кутюрье) – 40:10;
3:5 – Лотон (Макдональд, Раффль) – 47:48.