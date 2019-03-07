Касильяс обошел Роналду по количеству побед в ЛЧ

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Голкипер португальского «Порту» Икер Касильяс обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

У вратаря после победы «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ромой» (3:1) количество выигранных матчей увеличилось до 101-й. У Роналду же этих побед 100.

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Также стоит отметить, что 37-летнему Касильясу принадлежит еще один рекорд. В Лиге чемпионов он провел 175 встреч. Ближайшим преследователем является Роналду, он провел на турнире 159 игр.

Ранее капитан «Ромы» заявил, что команда не заслужила вылет из Лиги чемпионов.