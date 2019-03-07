Кокорин рассказал о своем самочувствии в СИЗО

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как себя чувствует, находясь в заключении в СИЗО «Бутырка», передает газета «Известия».

У форварда в заключении обострилась травма колена. При попытке сделать необходимую процедуру, врачи допустили ошибку, и Кокорин получил ожоги.

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«Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить.

Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал свое дело. Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом», — заявил нападающий.

Ранее вышедший из тюрьмы Дацик высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.