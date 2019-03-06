Московская лаборатория может переехать только с согласия WADA

Переезд Национальной антидопинговой лаборатории в новое здание на территории МГУ может быть осуществлен только с позволения Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

5 февраля исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории МГУ Елена Мочалова заявила, что перемещение невозможно, пока идет расследование по настоятельной просьбе WADA.

Реклама

«Процесс переезда очень сложен, он регулируется Всемирным антидопинговым агентством. Мы будем заниматься этим совместно с WADA. Оборудование, которое нужно будет перевезти в новое здание, очень точное и очень дорогое», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановили после трех лет отстранения 20 сентября. На данный момент WADA предоставила доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, а также не передала на перепроверку все подозрительные допинг-пробы.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова Президент ФЛГР Елены Вяльбе о том, что почти каждый иностранный спортсмен принимает назначенные врачом препараты, которые необходимы для здоровья, однако они также повышают их физические показатели