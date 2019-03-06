Тренер российских лыжников Бородавко: WADA официально легализует допинг

<img src="//img.gazeta.ru/files3/585/11650585/RIAN_3245620.HR.ru-pic905-895x505-28577.jpg">

Тренер сборной России Юрий Бородавко, подготавливающий команду к чемпионату мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, прокомментировал слова Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что почти каждый иностранный спортсмен принимает назначенные врачом препараты, которые необходимы для здоровья, однако они также повышают их физические показатели, передает РИА «Новости».

Наставник национальной команды заявил, что такие случаи действительно не редкость за рубежом.

Реклама

«Например, норвежская федерация не так давно публиковала, что в команде есть две девочки, которые до такой степени больны, что им прописали гормоны роста по жизненно важным показаниям. Потом мы смотрим протоколы гонок, и оказывается, что обе эти девочки наверху. Или читаем пресс-релиз, что у одной спортсменки вдруг так сильно заболела стопа, что она без определенных препаратов вообще ходить не может. А побочные действия у этих препаратов — увеличение физической силы, выносливости, стрессоустойчивости. Вот и получается: то у них кости болят, то связки не держат. Хочется спросить: ребята, а как вы с такими болезнями вообще добираетесь до пьедестала, обыгрывая всех здоровых?» — возмутился тренер.

Он считает, что это недочет Всемирной антидопингового агентства (WADA).

«Спортсмены сами много чего видят, когда приходят на допинг-контроль. Там же при заполнении бумаг перечисляется абсолютно все, что в силу терапевтических исключений принимает тот или иной человек. Все это вызывает недоумение, скажем так. Дело даже не в том, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. А в том, что WADA, то есть орган, который призван бороться с допингом, на деле официально его легализует», — отметил Бородавко.

27 февраля на чемпионате мира в Зеефельде прошел антидопинговый рейд, проведенный австрийской полицией в Зеефельде. Были задержаны австриец Макс Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

Ранее еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга.