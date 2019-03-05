«Аякс» сенсационно разгромил «Реал» в Лиге чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» разгромил «Реал» и выбил действующего победителя турнира из дальнейшей борьбы за титул, передает «Советский спорт».
Встреча в Мадриде закончилась со счетом 4:1.
У гостей отличились Хаким Зиеш и Лассе Шоне, дубль оформил Душан Тадич. У хозяев на свой счет гол записал Марко Асенсио.
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В первом матче «Аякс» дома уступил — 1:2.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Реал» — «Аякс» — 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Зиеш – 7, 0:2 – Нерес – 18, 0:3 – Тадич – 62, 1:3 – Асенсио – 70, 1:4 – Шоне – 72
Удаление: Начо, 90+3
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.
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