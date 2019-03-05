WADA не пускает антидопинговую лабораторию в МГУ

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось с просьбой не перемещать Московскую антидопинговую лабораторию в новое здание на территории Московского государственного университета, передает ТАСС.

«Лаборатория находится в прежнем здании на территории Министерства спорта. Коллеги из WADA очень просили не перемещать лабораторию до окончания расследования. Здание на территории МГУ введено в эксплуатацию, все готово. К сожалению, сейчас оно простаивает», — сказала исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) МГУ Елена Мочалова.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выступила против транспортировки допинг-проб из московской лаборатории.